Üzüm sirkesinin faydaları

Gün içerisinde insan vücudu birçok vitamine ve minerale ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlarını ise doğal besinler ile karşılamaya çalışır. Sirke ise geçmiş zamanlardan bu yana sağlık için çok önemli bir besindir. Farklı meyvelerden üretilen sirkede halk arasında en bilineni ise üzüm sirkesidir. Üzüm sirkesi yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi su ile az miktarda karıştırılarak da içilebilir. Sirkenin faydaları ise halk arasında hala merak edilmektedir. Üzüm sirkesi neye iyi gelir? sorusu ve daha fazlasını sizler için bir araya getirdik.

Üzüm Sirkesi Faydaları

Üzüm sirkesi diş ağrısı çekenler tarafından kullanılabilir. İltihap yok edici özelliği bulunan üzüm sirkesini bir pamuk yardımı ile ağrıyan dişe koymak, ağrıların hafiflemesinde yardımcı olacaktır.

Antioksidan kaynağı olan üzüm sirkesi bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Bu yüzden özellikle kış aylarında vücut hastalıklara karşı kendisini korur.

Vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasında etkilidir.

Hayatı olumsuz etkileyen kötü kolesterolü düşürmek ve dengelemek için kişiler üzüm sirkesini kullanabilir.

Diş ağrısında olduğu gibi baş ağrısında da üzüm sirkesi kullanımının olumlu etkileri bulunur. Özellikle migren ağrısı problemi olan kişiler tarafından düzenli kullanıldığında ağrıya iyi gelir.

Üzüm sirkesinin içeriğinde yer alan kalsiyum, fosfor ve magnezyum mineralleri kemik gelişimi ve sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Anemi olarak adlandırılan kansızlığa iyi gelir.

Saç ve cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle saç köklerini beslediği için dökülme problemlerini azaltmaktadır.

Cilt hücrelerini yenileme özelliği vardır. Düzenli ve doğru kullanıldığında ciltteki kırışıklık oluşumunu erteler, cilde ışıltı verir.

Üzüm Sirkesi Ne İşe Yarar?

Üzüm sirkesi cilt sağlığından saç sağlığına, bağışıklık sisteminden kolesterole, diş ve baş ağrısına kadar pek çok sağlık sorununda işe yarar.

Üzüm Sirkesi Zararları

Çocuklarda tüketilmemesi önerilir. Midede yanma ve ekşime yapabilir.

Hamilelerde alerjiye yol açabilir. Doktor kontrolünde tüketim önerilir.

Kemik sağlığı için önemli olsa da aşırı tüketimi kemik erimesine sebebiyet verebilir.

İltihaplı ve açık yaralar üzerine direkt uygulanamamalı. İçeriğindeki asidik oran hücrelere zarar verebilir.

Deri üzerinde sulandırılmadan saf hali ile kullanımı kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.

Yüksek miktarda tüketildiğinde vücuttaki minerallerin azalmasına yol açabilir.

Üzüm Sirkesi Tansiyonu Düşürür Mü?

Sirkenin tansiyonu düşürücü özelliği olduğu bilinmektedir. Bu yüzden tansiyon sorunu olan kişiler üzüm sirkesinin de tansiyonu düşürüp düşürmediğini merak eder. Üzüm sirkesi de diğer sirkeler gibi tansiyonu dengelemeye yardımcıdır. İçeriğindeki mineraller ile yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Ancak düşük tansiyon sorunu olan kişiler üzüm sirkesi kullanımına dikkat etmelidir.

Üzüm Sirkesi İçilir Mi?

Üzüm sirkesi hakkında en çok sorulan sorulardan biri de içilip içilmeyeceğidir. Üzüm sirkesi içilebilir ancak saf hali ile içilmemelidir. Asidik bir içeriği olduğu için saf hali ile içildiğinde mideyi yakabilir ve ekşimeye yol açabilir. Bu yüzden günde bir bardak su içerisine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini dökerek tüketebilirsiniz.