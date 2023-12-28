Ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir?

ANÇUEZ NASIL YENİR?

Ançuezlerin lezzetli ve yoğun tadı, birçok mutfak kültüründe kullanılmalarını sağlar. Birçok yemekte sos olarak veya yemeğin ana bileşeni olarak kullanılabilmektedirler. Ançuez, genellikle taze olarak değil, tuzlanmış veya konserve halinde bulunur. Bu balıkların lezzeti, tuzlama işlemiyle daha da belirginleşir.