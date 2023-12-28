Ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir?
Masterchef Allstar'da finale geri sayım başladı. Bu hafta 5 yarışmacı beyaz ceketi alarak adını finale yazdıracak. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde yapılan ançuez, izleyiciler tarafından araştırılır oldu. Peki, ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir? İşte detaylar...
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Masterchef Allstar'da geride kalan beş yarışmacı beyaz ceketin sahibi olmak için önlüklerini giydi. Şefler dün akşam yarışmacılarından ançuez yapmalarını istedi. Peki, ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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ANCUEZ NEDİR?
Ançuez, küçük ve yağlı bir deniz balığı olan "Engraulis encrasicolus" türünden elde edilen bir lezzet kaynağıdır. Bu balıklar, Akdeniz ve çevresinde sıkça bulunurlar. Ançuezler, genellikle tuzlu su balıkları arasında yer alır ve özellikle sardalya benzeri bir görüntüye sahiptirler.
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ANÇUEZ NASIL YENİR?
Ançuezlerin lezzetli ve yoğun tadı, birçok mutfak kültüründe kullanılmalarını sağlar. Birçok yemekte sos olarak veya yemeğin ana bileşeni olarak kullanılabilmektedirler. Ançuez, genellikle taze olarak değil, tuzlanmış veya konserve halinde bulunur. Bu balıkların lezzeti, tuzlama işlemiyle daha da belirginleşir.
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ANÇUEZ TUZLAMA TARİFİ
Malzemeler:
Yapılışı: