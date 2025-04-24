Ancelotti'den Arda Güler'e büyük övgü: Olağanüstü!
Arda Güler, Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maça attığı golle damgasını vurdu. Ceza sahası dışından rakip kaleye ters ayağı olan sağ ayağıyla adeta füze yollayan milli futbolcu, takımını şampiyonluk yarışında tutan isim oldu. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 20 yaşındaki yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Arda Güler'in golüyle deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
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İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." diye konuştu.
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"GELECEĞİ ORTA SAHANIN ORTASINDA OLACAK"
Arda'yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve Türk futbolcunun "çok başarılı işler yaptığını" kaydeden Ancelotti, "Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.
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Ancelotti, Getafe'ye karşı defansif bir futbol oynadıklarını, hücumda çok fazla etkili olamadıklarını da sözlerine ekledi.
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Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi.
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İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜ
İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun "harika bir gol" attığını yazarken, Real Madrid'de futbolcu değerlendirmelerinde tek üç yıldızı kaleci Thibaut Courtois ve Arda Güler'e verdi.
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MARCA: ARDA LİGDEKİ HESAPLARI DONDURDU
Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.
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Yapılan yorumda, Türk futbolcunun ilk yarıda "sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı ve takım arkadaşlarına yardımcı olarak, sahada istediği yeri bulduğu ancak ikinci yarıda ise oyuna girmekte zorlandığı" ifade edildi.
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20 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 2. golünü atarken, toplamda ise 4 gole ulaştı.
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72 puanı bulunan Real Madrid, ligde bitime 5 hafta kala lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
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