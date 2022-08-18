AYM'den Fiyat İstikrarı Komitesi kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran 2021’de kurulan ve bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştiren Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti.

İptal kararı CHP’nin başvurusu üzerine oyçokluğuyla alındı. Komitenin Cumhurbaşkanı kararı ya da kararnamesi ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilen kararda Anayasa’nın “Kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” hükmüne atıf yapıldı.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin herhangi bir bakanlık teşkilatına bağlı olmadığı, yapısı Cumhurbaşkanlığı’nca düzenlenecek kurumların arasında da yer almadığı vurgulandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanan komite bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirmişti. AYM’nin bu kararı sonrası fiyat artışları ile mücadele amacı ile kurulan komite çalışamayacak.

KRİTİK YETKİYE DE İPTAL

Öte yandan, AYM yine CHP’nin başvurusu üzerine Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de bir iptale imza attı.

Komitenin, ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar alma yetkisini anayasa aykırı buldu.