Anayasa 24. madde nedir?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında başörtüsü referandumu konusu hakkında açıklama yaptı. Bu kapsamda merak edilen Anayasa 24. maddesi hakkında detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.
AKAN BOZDAĞ’DAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı:
"Başörtüsü için tek maddede ek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Kılıçdaroğlu Meclis'e teklifi verince cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı teklifte bulundu. Biz çalışma yaptık, önce siyasilerle, ardından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra Kabine'de bir sunum yaptım. Çalışmalar sonrası şu karar alındı: Tek maddede yapalım. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlarımızı değil, aynı zamanda başı açık kadınlarımızın da hakkını, hukukunu koruyacak."
ANAYASA 24. MADDE NEDİR?
Madde
VI. Din ve Vicdan Hürriyeti
Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.
Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
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