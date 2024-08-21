Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 MEB okul uyum haftası tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasına kısa süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 eğitim öğretim takviminde ilkokul 1.sınıf ve anaokullarının okula başlayacağı tarihi duyurdu. Binlerce öğrenci anaokulu ile eğitim ve öğretim hayatına adım atacak. Peki Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? İşte, 2024 2025 MEB okul uyum haftası tarihi
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Yeni bir döneme başlamak isteyen anaokul ve 1. sınıf miniklerinin velileri kayıt tarihlerini sorgulamayı sürdürüyor. Normal eğitim başlama tarihinden bir hafta erken başlayan anaokulu yaş grubunun uyum haftası tarihi MEB tarafından açıklandı. Peki Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 MEB okul uyum haftası tarihi
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OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
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