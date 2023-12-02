ANANAS YERKEN DİL NEDEN YANAR?

Ananas gibi bitkilerin içerisinde "Bromelain" adı verilen bir enzim bulunur. Bu enzim hayvansal proteinleri parçalamasıyla bilinir. Bromelain enzimi proteinleri bir arada tutan peptit bağlarını parçalar ve aminoasitlere dönüştürür. Özellikle et yemekleri yapılırken, etler önceden ananas suyunda bekletilirse bu enzim sayesinde çok daha yumuşak hale gelir.