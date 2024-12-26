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        Haberler Gündem Politika Anahtar Parti, 58 ilde teşkilatlandı | Son dakika haberleri

        Anahtar Parti, 58 ilde teşkilatlandı

        Anahtar Parti, kuruluşunun 58'inci gününde 58 ilde teşkilatlanmasını tamamladı. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, bir erken seçim olasılığına karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:08
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        Anahtar Parti, 58 ilde teşkilatlandı
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        Anahtar Parti, kuruluşunun 58'inci gününde 58 il başkanlığının atamasını gerçekleştirdi. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, "Memlekete hizmet etme sevdasında olan insanları kırmadan, dökmeden partimizin kadrolarına yer vererek çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" dedi.

        Anahtar Parti Teşkilat Birimi'nden yapılan açıklamaya göre; Anahtar Parti'ye yoğun bir üye katılımı olurken, seçime girme yeterliliği için gereken 41 ilde teşkilatlanma çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Parti, kuruluşunun 58'inci gününde 58 il başkanlığının atamasını gerçekleştirdi. Parti, Tekirdağ'dan Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlanmaya devam ediyor.

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        Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, parti kadro çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, "Yüreğinde vatana, millete, devlete hizmet etme, memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızı Anahtar Partimize davet ediyoruz. Memlekete hizmet etme sevdasında olan insanları kırmadan, dökmeden partimizin kadrolarına yer vererek çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

        'ERKEN SEÇİME HAZIRIZ'

        Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'deki tüm teşkilatlanmaları tamamlayarak büyük kongre sürecini başlatacaklarını söyleyen Erel, bir erken seçim olasılığına karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Teşkilatlanmanın da önemine vurgu yapan Erel, "Memleketi sokak sokak, meydan meydan alacağız. Biz, daha iyisi mümkün diyenler ve dediklerini yapabilenler kadrosuyuz. Milletin umut ufkuna kurulmuş bir parti olarak, memleket için millet için en iyisini yapabilme iddiamızla varız. Teşkilatlarımızı bu kapsamda en iyilerden oluşturmak için büyük bir dikkat ve özenle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Erel, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun yurt gezilerine devam ettiğini ifade ederek, 28 Aralık'ta Adana'da büyük bir halk buluşmasına katılacağını duyurdu.

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