Anadolu'nun El Hamra'sında 9 yıllık hasret sona eriyor

Nihayetinde böyle bir projeye başlandı ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucu yapılan işlerin, uygulamaların tabii ki yapının ömrünü uzatmasını diliyoruz. Yani inşallah bu anlamda faydası olacağını düşünüyoruz ama başka bir boyutu daha var, tabii ki bu şeylerin.