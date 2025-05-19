Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Anadolu’nun Bitki Mirası sergisi Salt Beyoğlu’nda

        Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi Salt Beyoğlu’nda

        Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi Salt Beyoğlu'ndaki Mutfak alanında ziyarete açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 00:33 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Anadolu'nun Bitki Mirası' Salt Beyoğlu'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salt’ın yeni sergisi Anadolu'nun Bitki Mirası, Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 çalışması aracılığıyla Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır insanla etkileşim hâlinde olan bitkilere odaklanıyor. Seçkide tarımı yapılan tahıllar, sebze ve meyve gibi tarla ürünleri ile gıda, şifa veya farklı amaçlarla kullanılan bitki türleri yer alıyor.

        Sanatçıların detaylı gözlemleriyle çizime aktarılan bu türler, Anadolu’nun kendine özgü renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren ortak mirasın tanıkları olarak sunuluyor. Seçki, iklim krizi ile tarımsal çeşitliliği tehdit eden sanayileşmiş üretim modelleri karşısında yerel bitki türlerinin taşıdığı genetik ve kültürel mirası görünür kılmayı amaçlıyor. Bu mirasın korunmasının biyoçeşitlilik ve gıda güvenliği açısından yaşamsal önemini vurguluyor.

        REKLAM

        Sergi, çizimlerin yanı sıra herbaryum örnekleri, tarihsel belgeler, nadir eserler gibi muhtelif kaynakları içeriyor. Geçmişten günümüze bitki bilimi ve ressamlığıyla uğraşanların çalışmalarını bir araya getirerek, botanik illüstrasyonların bilimsel bilgi üretimi ve birikimindeki rolünü de ortaya koyuyor.

        10 Ağustos’a dek Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak alanında görülebilecek Anadolu’nun Bitki Mirası, American Society of Botanical Artists tarafından hazırlanan ve 30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Botanical Art Worldwide 2025 programı kapsamında düzenleniyor. Sergi, 2005’ten bu yana floristik botanik alanında araştırma ve eğitim projeleri yürüten Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi (BİRET) tarafından hayata geçirildi.

        Sergideki Sanatçılar: Asude Nur Sancaktutan, Ayfer Banaz, Ayla Genç, Aynur Haliloğlu, Ayşe Didem Demir, Ayşe Oran, Berat Mehani, Binali Yıldız, Buket Baydemir, Burcu Baraner Kutluğ, Büşra Bayçelebi Ekşi, Deniz Bozok, Elif Demirci, Elif Şirin, Emel Kangal, Ersin Karabacak, Fatma Şen Gökmen, Ferzan Süngütay, Golshan Zare, Gül Nilhan Tuğ, Gülüm Bağcı, Hande Evrenos, Hürmüz Yeniceli, İdil Saadet Akalın, İnsel Kanca, İrem Sönmez Markopcuoğlu, Kseniia Krokhaleva, Mehmet Kavlak, Melek Sevil Mercan Tiryaki, Nadiye Gezmiş, Naile Akın Sevim, Nalan Sarıkaya, Nilgün Alioğlu, Nilgün Töre, Nurcihan Kahraman, Rachel Rose Mollman, Rahmiye Taşkırdı, Sabite Müftügil, Selda Özel, Sema Niğdeli, Serap Keser, Sevgi Yaltırık Yarman, Sevil Mehdi, Şebnem Akyıldız, Şükran Çiper, Zeynep Sırma Ekşi, Zuhal Yeşim Dursun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SALT beyoğlu
        #bitki
        #sergi
        #sanatçı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Habertürk Anasayfa