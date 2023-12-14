Anadolu Sigorta, Sürdürülebilirlik İletişimi Politikası’nı yayımladı

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Sürdürülebilirlik bakış açısını çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlarda bütüncül şekilde kurgulayan Anadolu Sigorta, iletişim alanındaki yaklaşımını tanımlamak, faaliyetlerine yön vermek ve paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla “Sürdürülebilirlik İletişimi Politikası”nı yayımladı.

Sürdürülebilirliği, büyüme ve inovasyon için bir fırsat olarak gören Anadolu Sigorta, sürdürülebilirliği ürün geliştirmeden satın almaya, sosyal sorumluluk projelerinden insan kaynakları ve iletişim uygulamalarına kadar uzanan tüm faaliyetlerine entegre ediyor.

Anadolu Sigorta, sigorta sektöründe bu politikayı yayımlayan ilk şirket olarak, tüm çalışanlarını ve şirket dışı dahil paydaşlarını şirketin sürdürülebilirlik iletişimi hedefleri ve uygulamaları hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyor.

ŞAFFAFLIĞI ÖNCELİKLENDİREN ŞİRKET

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan: “Ülkemizin en köklü şirketlerinden biri olarak, sigortacılık sektöründe tüm faaliyet alanlarımızda sürdürülebilir kalkınmaya katma değer yaratma bakış açısını benimsiyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verirken ülkemizin ekonomik ve sosyal refahı bizim için büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik konusundaki ilkelerimizi ve yönümüzü gösteren politikalarımıza bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Tüm iletişim çalışmalarımızı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi ve BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin 7 ilkesine katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştireceğiz. Etik ve insani değerlere önem veren, şeffaflığı önceliklendiren bir şirket olarak, ekosistemimiz ile birlikte gelişmeye inanıyoruz. Şirketimizin Sürdürülebilirlik İletişimi Politikası’nda prensiplerimizi, uygulamalarımızı ve taahhütlerimizi paylaşıyoruz ve iletişim alanında çalışan herkesin bu yönde ilerlemesini ümit ediyoruz” dedi.