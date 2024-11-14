Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi.

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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

🐅 Tüm ihtişamıyla…



📸Bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle…



🐾 Ormanlarımızın gizli kahramanı ANADOLU PARSI…



Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Tw1PrRwmEu — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 13, 2024 Bakan Yumaklı paylaşımında Anadolu parsının görüntülerine de yer verdi.