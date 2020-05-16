Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - KOCAELİ

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Korutepe Tüneli'nde 5 tır çarpıştı.Kazada, 2 tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

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