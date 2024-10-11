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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 04:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 04:38
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisinde aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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        #Son dakika haberler
        #Anadolu Otoyolu
        #sakarya
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