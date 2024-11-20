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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki Korutepe Tüneli'nde 2 otobüs ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:57
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul istikameti Korutepe Tüneli mevkisinde meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

        KAZA YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

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