Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Ahmet Koçyiğit idaresindeki 34 CZC 439 plakalı pikap ile Engin Demirel yönetimindeki Kamil Koç turizme ait 34 SY 554 plakalı yolcu otobüsü Bolu Doğu Gişeleri kesiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada pikap sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bolu Doğu Gişeleri ile Bolu Batı Gişeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.