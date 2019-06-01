01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, gece geç saatlerde artarak devam eden trafik yoğunluğunda zorla ilerledi. Trafiğin zaman zaman durduğu anlar ise havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dünden itibaren yola çıktı. Gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk nedeniyle İstanbul’dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde durma noktasına gelen trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde trafikte uzun araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor.
İHA'nın haberine göre; mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun gün içinde ve yarın sürmesi düşünülüyor.
ANADOLU OTOYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
AA'nın haberine göre; yetkililer yoğunluğun gün içinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.
GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA BAYRAM TRAFİĞİ
Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bayram trafiğinin gün içinde artarak devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.
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