Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin son durağı Hatay

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla Devlet Opera ve Balesinin ilk kez temsiller verdiği Şırnak’tan başlattığı 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali 15-17 Aralık 2024 tarihlerinde bir çocuk oyunu, bir konser ve bir sahne kantatı ile Hatay turnesini yapmaya hazırlanıyor.

REKLAM advertisement1 YETENEK HER YERDE SLOGANIYLA GENÇLERLE BULUŞULACAK Yetenek Her Yerde sloganıyla festival kapsamında gidilen her şehirde yapılan ve genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla gençlere ve çocuklara yönelik geliştirilen Genç Yetenek Taraması buluşmasının gerçekleştirileceği Hatay turnesinde Mersin Devlet Opera ve Balesi değerli sanatçıları ile sanata gönül vermiş gençlerin buluşması gerçekleşecek.

REKLAM 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay turnesi 15 Aralık Pazar günü, saat 11.00’de Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek müzikli çocuk oyunu Bremen Mızıkacıları ile başlayacak. Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda minik seyircilerin karşısında olacak eser; yaşlandıkları ve işe yaramadıkları gerekçesi ile ormana terk edilen horoz, eşek, kedi ve köpeğin ağaçları kesip hırsızlık yapan iki haydutla mücadelesini ve onların iyi insan olmaları için yaşadıkları maceraları konu alıyor.

Bestesi Franz Josef Breuer’e ait bu unutulmaz çocuk oyununun librettosu Kenan Korbek, rejisi Süleyman Tekin’e, koreografisi Berna Turhan İleri’ye, dekor ve kostüm tasarımı Özlem Topuz’a, ışık tasarımı Zeynal Giray’a ait. Sanatçılar Cumhur İbili, Aysel Cankatan, Mahmut Uğur Nas, Hüsamettin Özçelik, Erhan Kaya, Nilsu Karaarslan, Avşin Dilara Kaymak, Şahika Oral, Kerem Yaman sahnede olacak.

YERELDEN EVRENSELE AŞK EZGİLERİ 16 Aralık Pazartesi akşamı, saat 20.00’de, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri adlı rejili konser Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda seyirci ile buluşturulacak. REKLAM Özenle hazırlanan ve aşkın bin bir rengini sahneye taşıyacak bu rejili konserde, Mozart’tan Adnan Saygun'a, Beethoven’dan Neşet Ertaş’a çeşitli bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir seçki seslendirilecek.

Serbülent Biçer’in sahneye koyduğu, içinde aryalar, düetler ve dansların yer aldığı bu büyüleyici rejili konserde solist sanatçılar soprano Ecem Arıcasoy Yazoğlu, mezzosoprano Özlem Pamuk, tenor Emrah Sözer, bariton Faik Mansuroğlu ve anlatıcı rolünde bas Ragıp Ufuk Kasar sahnede olacak. Sanatçılara orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, koro şefi Anıl Aydın yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi korosu ve bale sanatçıları eşlik edecek.

ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİ MÜZİK VE DANS İLE SAHNEDE CANLANACAK 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nde Hatay turnesinin son temsili 17 Aralık Salı akşamı, saat 20.00’de, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Apollo ve Dafne adlı sahne kantatı olacak. Esere konu olan efsane, Antik Yunan mitolojisinde geçen ünlü bir aşk hikayesidir. Bu hikaye, Apollo'nun Dafne'ye aşık olması, fakat Dafne'nin ona karşılık vermemesi ve sonunda bir ağaç haline gelmesi ile sonlanır. Efsaneye göre, Apollo, Eros'un oklarıyla vurularak Dafne'ye aşık olur. Ancak Dafne, Apollo'nun aşkına karşılık vermez, çünkü o bir bakire olarak doğayla birleşmeyi istemektedir. Apollo ona yaklaşınca, son bir çıkış yolu arayan Dafne, tanrılara dua eder ve bir ağaç haline gelir. Apollo, aşkını ona olan sevgisiyle simgeler ve Dafne'nin ağaç formunu sonsuza dek sevgiyle hatırlayacağına karar verir.

REKLAM Bestesi Georg Friedrich Händel'e ait kantatın rejisini Doğan Çelik, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Taner Aydın, koreografisini Çiğdem Erkaya Öztürk yaptı. Apollo rolünde Nejat Işık Belen ve Dafne rolünde Aslı Ayan’a dansçılar Melis Böğrün ve Berkay Topcuoğlu eşlik ediyor. 2024 YILININ TEMSİLLERİ HATAY TURNESİ İLE SONA ERECEK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 2024 Aralık ayı kapsamında 7-8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şırnak Turnesi ile başlayıp, 08-10 Aralık 2024 tarihlerinde Erzincan, 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde Kırklareli, 13-14 Aralık 2024 tarihlerinde Ardahan ile devam eden 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali 15-17 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak Hatay Turnesinin ardından 2025 yılı turne ve temsilleri ile devam edecek.

2025 YILINDA 18 ŞEHİR DAHA SANATLA BULUŞACAK 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2025 yılında Afyonkarahisar, Karabük, Tekirdağ, Edirne, Bilecik, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Isparta, Uşak, Kars, Amasya ve Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Nevşehir, Bursa, Manisa, Mardin, Kayseri, Malatya gibi 18 şehre uzanarak toplam 23 noktada izleyici karşısına çıkacak.