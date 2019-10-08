08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yıl yurdun dört bir köşesinden binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçının katıldığı “Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması’nda bu yıl dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Vakıf Emeklilik’ in öncülük ettiği ve bu yıl yedincisi düzenlenen Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması’nda birincilik ödülü Tokat’tan Süleyman Üzümcü’ye, ikincilik ödülü Ordu’dan Necmettin Güney’e, üçüncülük ödülü ise Trabzon’dan Meral Yeşilçiçek’e verildi. Yarışmada ayrıca İstanbul’dan Sebahattin Özveren, Balıkesir’den Adil Emektar ve Edirne’den Elif Çakıcı da mansiyon ödülünün sahibi oldu. 2 bin 389 fotoğrafçının, 8 bin 87 eserle katıldığı yarışmaya Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu da (TFSF) yine destek verdi.
300 ESER SERGİLENECEK
Yarışmada dereceye giren fotoğraflar 14-21 Ekim tarihleri arasında Vakıf Emeklilik Genel Müdürlük Binasında sergilenecek. Sergi de ayrıca VR teknolojisinin kullanıldığı sanal sergi standıda yer alacak. Sanata ve sanatçıya saygı çerçevesinde düzenlenen yarışmada jüri üyeliklerini; İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, Milliyet Gazetesi eski Fotoğraf Editörü Garbis Özatay, Fotoğraf Sanatçısı Prof Dr. Güler Ertan, Fotoğraf Sanatçısı Turan Keskin ve Vakıf Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Berkan Karakurt üstlendi. Yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan eserin sahibi5 bin TL, ikinci 3 bin 500 TL ve üçüncü eserin sahibi 2 bin 500 TL; mansiyon ödülüne layık görülen 3 eserin her birinin sahibi de 750 TL’lik para ödülüne hak kazandı. Bu yıl 7’incisi düzenlenen yarışmada bugüne kadar 45 bine yakın fotoğraf yarıştı ve 300’e yakın eser sergilenmeye hak kazandı.
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