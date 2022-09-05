Anadolu'nun ikinci büyük kalesi gün yüzüne çıkıyor

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Niksar kalesi; Pontus, Roma, Bizans ve Türk-İslam medeniyetlerinden izler taşıyor.
İHA'nın haberine göre 6,2 kilometrelik sur uzunluğu ile Diyarbakır kalesinden sonra Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi’nde kazı çalışmaları devam ediyor.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Turgay Yazar’ın başkanlığında yapılan kazı çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
NİKSAR KALESİ'NDEKİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILACAK
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Kalesindeki tarihî eserlerin gün yüzüne çıkarılarak turizme bir katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi’nde 22 eser bulunduğuna dikkat çeken Başkan Özcan, “Bu eserlerin bütünleşik kazılarla bakanlığımızın bize verdiği izinlerle 19 Mayıs Üniversitesi'nden Turgay Yazar ve ekibiyle tarihi eserleri gündüzüne çıkarılması lazım. Bu eserlerin rölövelerini çıkarmak, restorasyon projelerinin kuruldan geçirerek turizmimizin önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz.
Yani kaleyi tek başına surlardan ibaret olmadığının içinde bir yaşam, bir kültür olduğuna dikkate çekiyoruz. Kale içerisinde mescit, hamam, zindan, hazine odası gibi birçok eseri bu kazılarla gün yüzüne çıkartılması için restorasyon projeleri yapılıyor. İnşallah kaleyi ayağa kaldırıp şehrimizde bir güdüm etkisi oluşturmak istiyoruz” dedi.
HEDEF UNESCO
Başkan Özcan, Niksar Kalesi'nin UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığına dikkat çekerek, “Tarih turizmine önem veren tüm ülkelerdeki insanlar UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne bakarak tercihlerini yapıyorlar. Biz geçici listedeyiz. Bütün çabamız Niksar'ımızın kalıcı listede olması. Bunu temin etmek, bu tarih turizminden arzu ettiğimiz payı alabilmek” diye konuştu.
İÇİNDE MEDRESE OLAN ENDER KALE
Niksar Kalesinin Anadolu'da içerisinde medrese olan ilk ve ender karelerden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Özcan, “Eğitime önem veren o dönemin Danişmentli bakışı ve anlayışı ilk başkent olduğu için medreseyi Niksar'da yapıyor. Hemen üç yıl kadar sonra da Tokat'ımızın merkezinde gene Nizamettin Yağıbasan olarak bildiğimiz ikinci medrese inşa ediyor” ifadelerini kullandı.
*Fotoğraflar AA tarafından servis edilmiştir.
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