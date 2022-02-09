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Anadolu Hayat Emeklilik, 2021 yılını bireysel emeklilik katılımcı sayısında sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme ile tamamladı. Değişen koşullara ve yarattığı olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yıl başarılı bir performans sergilediklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk: “Pandemi, 2021 yılında da gündemimizde olmaya devam etti. Etkileri, sağlık ve iktisadi alanda çok önemli boyutlara ulaşmış olmakla birlikte, sektör stratejilerinden iş modellerine kadar geniş bir yelpazede kalıcı değişimler meydana getirdi. Pandeminin yarattığı belirsizliklerin günlük hayatımızı etkilemeye devam ettiği 2021 yılında da bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerinde büyüme devam etti. Bireysel emeklilik katılımcı sayısında sektör ortalamasının üzerinde bir performansla büyüme kaydeden şirketimiz, bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü de önemli ölçüde artırdı. Aktif büyüklüğümüz yüzde 43 oranında artarak 51,5 milyar TL seviyesine ulaşırken, öz kaynaklarımız da 1,8 milyar TL seviyesini aştı. Gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 42 oranında büyüdü. Hayat sigortalarında ise, özellikle birikimli hayat sigortası prim üretiminde geçen yıla göre yüzde 49 oranında artış elde ettik. Halka açık ilk hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olarak piyasa değerimiz, 2021 yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 40’lık artışla 5,2 milyar TL seviyesine ulaştı” diye konuştu.

4 MİLYON KATILIMCI

2021 yılında müşteri sayılarının 620 bin kişi daha artarak 4 milyonu aştığını ifade eden Ertürk, “Haziran 2021 itibarıyla hayata geçen 18 yaş altının BES’e dahil edilmesi düzenlemesi sonrasında oluşan yeni pazarın lideri olduk. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 28 Ocak tarihli güncel verilere göre, 18 yaş altındaki katılımcı sayısı 205 bin seviyesine, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü de 421 milyon TL’ye ulaştı. 18 yaş altındaki katılımcıların yaş dağılımına baktığımızda, en fazla paya 0-7 yaş aralığındaki çocukların sahip olduğunu görüyoruz. 7 yaş ve altındaki çocukların toplam içerisinde sahip olduğu pay yüzde 54 seviyesinde. Katılımcılar arasında en kalabalık grubu 14 bin 300’e yaklaşan sayısı ile 2 yaşındakiler oluşturuyor” dedi.

Ertürk, 2022 yılının başında kanunlaşan devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması, brüt asgari ücretin üzerindeki ödemeler için devlet katkısının takip eden yıllarda alınabilmesi, 45 yaş ve üzeri kişilerin talep etmeleri durumunda otomatik katılım kapsamına dahil olabilmesi, BES birikimlerinin kredi ihtiyaçları için teminat olarak gösterilebilmesi ve ayrıca konut alımı, evlilik gibi belirli hayat olaylarına destek olabilmek adına birikimlerden kısmi çekiş yapılabilmesi gibi yeni uygulamaların sektörün büyümesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

70 BİN ÇOCUK BES'LENDİ

Çocuğum için BES ürününün, müşteriler tarafından yoğun talep gördüğünü ve katılımcı sayısının 70 bine yaklaştığını ifade eden Ertürk; “Geleceğimiz olan çocuklarımızın tasarruf yapma alışkanlığını desteklemek, ülkemizin geleceğini de olumlu etkileyecektir. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 18 yaş altı çocuklarda BES katılımcı sayısında pazar payımız yüzde 32,8 seviyesinde, yani bu yaş grubundaki yaklaşık her üç katılımcıdan biri Anadolu Hayat Emeklilik müşterisi diyebiliriz. Daha 1 yaşına bile gelmeden bireysel emeklilik müşterimiz olan yaklaşık 4 bin 800 adet çocuğumuz bulunuyor. Çocuğum için BES ürünümüze gösterilen ilginin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini öngörüyor, BES’e erken dahil olmanın, küçük tasarruflarla daha yüksek birikim tutarlarına ulaşmakta avantaj sağlayacağının her fırsatta altını çiziyoruz. 18 yaş altı katılımcıların bireysel emekliliğe dahil olmasıyla, tasarruflar daha hızlı büyüyecek ve bu birikim ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Dijitalleşmenin, artık gündelik hayatın ve iş modellerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayan Ertürk: “Yapay zekâ ve robotik süreç otomasyonları ile desteklenen farklı iş yapış şekillerinin öne çıktığı yeni bir dönemdeyiz. Şirketimizde de çevik yönetimi uygulamaya başladığımız 2021 yılında dijitalleşme yol haritamız üzerinde emin adımlarla ilerledik. Dijitalleşme alanındaki çalışmalara hız kesmeden devam ettik. Online satışa sunduğumuz hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin sayısını artırdık ve bu ürünlere Türkiye İş Bankası mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden de erişilebilmesini sağladık. Dijitalleşen hizmetlerimizin hem müşterilerimiz hem de müşteri adayları tarafından erişilebilirlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından olumlu değerlendirildiğini görüyoruz. 2022 yılı için belirlemiş olduğumuz güçlü satış hedeflerini gerçekleştirirken, sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda, dijital kanallardan satış ve self servis hizmetlerimizi daha da geliştirmeye, dijital olgunluğumuzu artırmaya, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye, kurumsal gelişime ve sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalara odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

Şirket olarak tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısı ile yürüttüklerinin altını çizen Ertürk sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılından itibaren karbon ayak izimizi nötrlüyor, sürdürülebilir gelecek için çalışmalarımıza çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı kriterler doğrultusunda devam ediyoruz. 2020 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen ilk ve tek sigorta ve emeklilik şirketi olarak 2021 yılında da endeksteki yerimizi koruduk. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (United Nations Global Compact -UNGC) ve sürdürülebilir bir finansal sistem yaratmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri’nin (United Nations Principles for Responsible Investment-UN PRI) imzacısı olduk. Anadolu Hayat Emeklilik olarak inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vizyonumuzla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, bunun yanı sıra bireylerdeki tasarruf alışkanlıklarını derinleştirme konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”