        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Igor Kokoskov: Talihsiz kötü bir maç yaşadık - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Igor Kokoskov: Talihsiz kötü bir maç yaşadık

        EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 23:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 23:48
        "Talihsiz kötü bir maç yaşadık"
        Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Talihsiz kötü bir maç yaşadık. Maçın başına baktığımızda ilk 2 dakika içinde en istikrarlı oyuncumuz diye gösterebileceğimiz Ercan Osmani'yi kaybettik. Sonrasında oyunun gidişatı bir anda değişti. Antrenmanlarda yaptıklarımızın maçlarda da sahaya yansıtılmasını isteriz ama bu sefer bütün dengemiz bozuldu. Çok farklı bir rotasyona gitmek zorunda kaldık. Dozier'ı yeri geldi 1, yeri geldi 4 olarak oynattım. Cedi Osman çok iyi bir oyun ortaya koydu. Sloukas 12 asistle çok iyi bir performans ortaya koydu. Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda koç olarak tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Takımı hazırlama açısından değerlendirince tüm sorumluluğu alıyorum. Kesinlikle pes etmedik. Mücadeleyi bırakma noktasında da sıkıntımız yok. Maçın gidişatı içinde bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyordu. Panathinaikos'u ve Ergin Ataman'ı tebrik ediyorum. Bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

