Anadolu Efes Spor Kulübü ve Bilcee arasındaki iki sezonluk anlaşma uyarınca Anadolu Efes oyuncuları; iki sezon boyunca Bil Group markalarından Bilcee’nin özel tasarım maç formalarını, antrenman malzemelerini ve kamp setlerini kullanacak.

Anadolu Efes’in 2020 - 2021 sezonu formaları ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek bir lansman ile basketbolseverlere tanıtılacak.