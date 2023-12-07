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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes seri peşinde! Alba Berlin Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

        Alba Berlin Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'de çift maç haftasında üçüncü gün başlıyor. Son olarak sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u mağlup ederek moral bulan temsilcimiz Anadolu Efes, bu kez Almanya deplasmanında Alba Berlin ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, Alba Berlin Anadolu Efes maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:56
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        • 1

          THY EuroLeague'de ilk 12 hafta itibariyle 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 13. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, play-off yolunda üst sıralara tırmanmak adına Alba Berlin'le karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, ligde günün ilk mücadelesi olan Alba Berlin Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...

        • 2

          ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

          THY EuroLeague'de 13. hafta maçı olan Alba Berlin Anadolu Efes basketbol karşılaşması bu akşam saat 22:00'da başlayacak.

        • 3

          ALBA BERLIN ANADOLU MAÇI HANGİ KANALDA?

          Alba Berlin Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          ANADOLU EFES KADROSU

          Ante Zizic - 26 yaş

          Beaubois Rodrigue - 35 yaş

          Elijah Bryant - 28 yaş

          Erten Gazi - 26

          Darius Thompson - 28

        • 5

          Tyrique Jones - 26

          Ercan Osmani - 25

          Will Clyburn - 33

          Derek Willis - 28

          Burak Yildizli - 29

          Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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