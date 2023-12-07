Alba Berlin Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'de çift maç haftasında üçüncü gün başlıyor. Son olarak sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u mağlup ederek moral bulan temsilcimiz Anadolu Efes, bu kez Almanya deplasmanında Alba Berlin ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, Alba Berlin Anadolu Efes maçı hakkında detaylar...
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THY EuroLeague'de ilk 12 hafta itibariyle 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 13. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, play-off yolunda üst sıralara tırmanmak adına Alba Berlin'le karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, ligde günün ilk mücadelesi olan Alba Berlin Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...
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ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague'de 13. hafta maçı olan Alba Berlin Anadolu Efes basketbol karşılaşması bu akşam saat 22:00'da başlayacak.
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ALBA BERLIN ANADOLU MAÇI HANGİ KANALDA?
Alba Berlin Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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ANADOLU EFES KADROSU
Ante Zizic - 26 yaş
Beaubois Rodrigue - 35 yaş
Elijah Bryant - 28 yaş
Erten Gazi - 26
Darius Thompson - 28
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Tyrique Jones - 26
Ercan Osmani - 25
Will Clyburn - 33
Derek Willis - 28
Burak Yildizli - 29
Erkan Yilmaz - 25