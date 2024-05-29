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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 103-80 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 103-80 MAÇ SONUCU

        Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:34 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:34
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        Anadolu Efes seride öne geçti
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        Anadolu Efes’te 25 sayı kaydeden Shane Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldu. Pınar Karşıyaka’da ise Kenan Sipahi 19 sayıyla oynadı.

        Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 31 Mayıs Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

        ANADOLU EFES: Clyburn 8, Doğuş Özdemiroğlu 25, Larkin 25, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Willis 10, Beaubois 7, Erkan Yılmaz 2, Emre Melih Tunca 5, Burak Can Yıldızlı, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel

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        PINAR KARŞIYAKA: Martin 12, Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Vitto Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Hakan Sayılı

        1’İNCİ PERİYOT: 33-24

        DEVRE: 56-55

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 86-65

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