Turkish Airlines EuroLeague’de 15. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Ergin Ataman'ın yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos’u konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 15. hafta Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...