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        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes- Panathinaikos Eurolegue maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Anadolu Efes- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Euroleague 15. hafta

        THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 11. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 15. hafta Anadolu Efes - Barcelona basket maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:17
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        • 1

          Turkish Airlines EuroLeague’de 15. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Ergin Ataman'ın yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos’u konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 15. hafta Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          ANADOLU EFES - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

          Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, 13 Aralık Cuma (bugün) bugün 20.30'da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          İKİ TAKIMIN SON DURUMU

          Eurolegue'te geçtiğimiz hafta deplasmanda Zalgiris'e 85-72 mağlup olan lacivert-beyazlılar, 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle haftaya 11. basamakta giriyor.

          Ligde 8 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Yunan temsilcisi ise 7. sırada yer alıyor.

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