Anadolu Efes- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Euroleague 15. hafta
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 11. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 15. hafta Anadolu Efes - Barcelona basket maçı canlı izle ekranı...
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Turkish Airlines EuroLeague’de 15. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Ergin Ataman'ın yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos’u konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 15. hafta Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
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ANADOLU EFES - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, 13 Aralık Cuma (bugün) bugün 20.30'da başlayacak.
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ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
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ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
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İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Eurolegue'te geçtiğimiz hafta deplasmanda Zalgiris'e 85-72 mağlup olan lacivert-beyazlılar, 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle haftaya 11. basamakta giriyor.
Ligde 8 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Yunan temsilcisi ise 7. sırada yer alıyor.