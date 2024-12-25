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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Monaco deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Monaco deplasmanında

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 18. hafta maçına 26 Aralık Perşembe günü (yarın) Monaco'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:34
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        A.Efes, Monaco deplasmanında
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        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında 26 Aralık Perşembe günü (yarın) deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.

        Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı.

        Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.

        İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞILAŞACAK

        Anadolu Efes ile Monaco, EuroLeague'de 8. kez rakip olacak.

        İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

        AVRUPA'DA 854. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 854. maçını oynayacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 371 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 606. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'deki 605 maçın 325'ini kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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