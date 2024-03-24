Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Manisa deplasmanında kazandı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Manisa deplasmanında kazandı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 81-76 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Manisa deplasmanında kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nde zirve ortağı Anadolu Efes deplasmanda play-off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u baştan sona çekişmeli geçen maçta 81-76 yenmeyi başardı.

        Muradiye Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önündeki karşılaşmanın ilk periyodu 22-19, ilk yarısı 44-43 ev sahibi lehine sonuçlandı. Üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un üçlükleriyle 13-1'lik seri yakalayan ev sahibi Manisa BŞB, skoru 57-44'e getirip farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Ancak bu bölümden sonra bu kez Anadolu Efes 17-3'lük seri bulup periyodun bitimine 1 dakika kala Willis'in üçlüğüyle 61-60 öne geçti. Periyot ev sahibinden Terry'nin basketiyle 62-61 Manisa ekibi lehine sonuçlandı. Son periyotta Clyburn'un bitime 1 dakika 19 saniya kala basketiyle skoru 76-76'ya getiren Anadolu Efes, Bryant ile bitime 35 saniye varken bulduğu üçlükle 79-76 öne geçerek son anlarda salondan 81-76'lık galibiyetle ayrıldı.

        Bu skorla Anadolu Efes 21 galibiyete ulaştı, Manisa BŞB ise 12 galibiyette kaldı.

        Konuk ekipten Clyburn 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor
        YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Habertürk Anasayfa