ING Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı final 5. ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda final için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen zorlu randevuya ilişkin bilgiler...

ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı 4 Haziran Cumartesi akşam saat 19:00'da başlayacak.

ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.