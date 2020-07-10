Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Buğrahan Tuncer, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak." denildi.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Buğrahan Tuncer, ortalama 6 dakika 43 saniye sahada kaldı. Buğrahan, maç başına 2,9 sayı, 0,4 ribaunt ve 1,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 23 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 19 dakika süre alarak 8,9 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile oynadı.