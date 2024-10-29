Turkish Airlines EuroLeague’de 6. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Çift maç haftasının ilk ayağında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 6. hafta Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...