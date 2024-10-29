Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta Anadolu Efes - Barcelona basket maçı canlı izle ekranı...
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Turkish Airlines EuroLeague’de 6. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Çift maç haftasının ilk ayağında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Barcelona maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 6. hafta Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
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ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.
Anadolu Efes - Barcelona maçı, 29 Ekim Salı günü bugün saat 20.30'da başlayacak.
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ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Barcelona maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
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ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
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Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.
Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor.
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AVRUPA'DA 842. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.
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Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 594. müsabakasını yapacak.
Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.