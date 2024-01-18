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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes - Barcelona: 98-74 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Barcelona: 98-74 MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague´in 22´nci hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Barcelona´yı sahasında 98-74 mağlup ederek 9´uncu galibiyetini elde etti. Anadolu Efes´te Rodrigue Beaubois kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 23:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:31
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        Anadolu Efes, Barça'yı devirdi
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        Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes; Darius Thompson, Shane Larkin, Elijah Bryant, Derek Willis ve Tibor Pleiss ilk 5´iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5´i ise Tomas Satoransky, Dario Brizuela, Nikola Kalinic, Jabari Parker ve Jan Vesely´den oluştu. Karşılaşmaya pota altında Tibor Pleiss´ı iyi kullanarak başlayan Efes, bu oyuncudan bulduğu 6 sayıyla ilk 3 dakikayı 6-3 önde geçti. Periyodun ilerleyen bölümünde toparlanan Barcelona, Parker ve Brizuela´dan bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı 1´e indirdi: 12-11. Kalan bölümde kenardan gelen Clyburn ve Oturu ile sayılar bulan Efes, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.

        İkinci periyoda iki takım da hücumda etkili başladı. Temponun yüksek olduğu periyodun ilk 2 dakikası ev sahibi ekibin 24-22 üstünlüğü ile geçildi. Deplasman ekibi, periyodun bitimine 4.59 kala Hernangomez´in gelen iki sayılık isabetiyle karşılaşmada ilk öne geçti: 29-31. Pota altından bulduğu isabetlerle tekrar oyunun kontrolünü eline alan Efes, Oturu´nun bitime 2.45 kala bulduğu iki sayılık isabetle tekrar öne geçti ve rakibine molayı aldırdı: 35-33. Kalan bölümde farkı koruyan Efes, soyunma odasına 42-39 önde girdi.

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        İkinci yarının ilk bölümünde Anadolu Efes, Thompson´dan sayılar bulurken, Barcelona, Brizuela´nın sayılarıyla skora tutundu. 25´inci dakikayı Anadolu Efes, 56-50 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde oyunun kontrolünü tamamen eline alan Efes, Beaubois ve Larkin´den bulduğu üç sayılık isabetlerle periyodun bitimine 1.30 kala farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 68-58. Kalan bölümde farkı daha da açan ev sahibi ekip, son periyoda 72-60 önde girdi.

        Son periyoda Beaubois´dan bulduğu 6 sayıyla başlayan Efes, farkı bitime 9 dakika kala 18´e kadar çıkardı: 78-60. Kalan bölümde farkı daha da açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 98-74 galip ayrıldı.

        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Tomislav Hordov, Ioannis Foufis, Vasiliki Tsaroucha

        ANADOLU EFES: Thompson 7, Larkin 15, Bryant 6, Willis 6, Pleiss 17, Oturu 16, Beaubois 21, Daum 3, Clyburn 5, Jones 2, Rıdvan Öncel

        BARCELONA: Satoransky 3, Brizuela 9, Kalinic 14, Parker 8, Vesely 6, Jokubaitis 14, Hernangomez 18, Da Silva 2, Parra

        1´İNCİ PERİYOT: 18-13

        İLK YARI: 42-39

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 72-60

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