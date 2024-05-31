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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 82 - Pınar Karşıyaka: 68 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 82 - Pınar Karşıyaka: 68 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:54
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        Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

        Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural

        Anadolu Efes: Larkin 17, Doğuş Özdemiroğlu 7, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Bryant 10, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 4, Willis 4

        Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 17, Thomas Akyazılı, McCollum 24, Vittorio Brown 12, Furkan Haltalı 4, Jaylon Brown 6, Hakan Sayılı, Efe Ergin Tırpancı, Martin 5, Mert Celep

        1. Periyot: 26-11

        Devre: 44-38

        3. Periyot: 66-56

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