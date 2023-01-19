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Anadolu’nun fethedilmesi amacıyla bölgeye gelen komutanların fethettikleri bölgelerde kendi beyliklerini kurması sonucu ortaya çıkan Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri ortak özellikleri nelerdir? Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri hangi eserleri bırakmıştır? İşte, tüm detaylar… Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri Hangileridir? Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun fethini tamamlamak ve bu coğrafyanın hızla Türkleşmesini sağlamak amacıyla Büyük Selçuklu Devleti tarafından Anadolu’ya önemli komutanlar gönderilmiştir. Anadolu’ya gelen bu komutanların, kendilerine hedef gösterilen yerleri fethederek kurdukları ilk Türk devletleri şunlardır: Saltuklular (1072 – 1202) Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum’da kurulmuştur.

Sınırlarını Kars ve Bayburt yönünde genişleten Saltuklular; Gürcüler ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadelelerde bulunmuşlardır.

Sahip oldukları toprakların ticaret güzergâhları üzerinde bulunmasından dolayı güçlü bir ekonomik sistem kurmuşlardır.

1202 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır. Danişmendliler (1080 – 1172) Danişmend Ahmet Gazi tarafından Sivas’ta kurulmuştur.

Tokat, Çankırı ve Kayseri gibi yerleri ele geçiren Danişmendliler, Bizans ve Haçlı saldırılarına karşı Anadolu coğrafyasını müdafaa etmişlerdir.

1178 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır. Mengücekler (1080 – 1228) Mengücek Gazi tarafından Erzincan coğrafyasında kurulan bir devlettir.

Gürcü ve Rumlarla mücadelede bulunmuşlardır.

Bilim ve kültüre büyük önem vermişlerdir.

1228 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır. Artuklulular (1102 – 1409) Artuk Bey tarafından Hasankeyf, Mardin ve Diyarbakır çevresinde kurulan Artuklular; Hasankeyf kolu, Mardin kolu ve Harput kolu olmak üzere 3 kol halinde yönetilmişlerdir.

Haçlı saldırılarına karşı Anadolu’yu korumuş olan Hasankeyf kolu 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.

Artukluların en uzun süre yaşayan kolu olan Mardin kolu; 1409 yılında Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

Elazığ’da kurulmuş olan Harput koluna ise 1234 senesinde Anadolu Selçuklular son vermiştir. Çaka Beyliği (1081 – 1093) Çaka Bey tarafından İzmir’de kurulan bu devlet, Türk tarihinin ilk denizci devleti olma özelliği taşımaktadır.

1093 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır. YERMÜK SAVAŞI NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNEMİ Tanrıvermişoğulları (1080-1093) Tanrıvermiş tarafından Efes ve çevresinde kurulmuştur. Çubukoğulları (1085-1213) Çubuk Bey tarafından Harput ve çevresinde kurulmuştur. Dilmaçoğulları (1085-1394) Alparslanın komutanlarından Dilmaçoğlu Mehmet Bey tarafından Bitlis ve çevresinde kurulmuştur.

İnaloğulları (1098-1183) Türkmen emirlerinden Sadr tarafından Diyarbakır ve çevresinde kurulmuştur. Sökmenoğulları (1110-1207) Büyük Selçuklu komutanlarından Sökmen Bey tarafından Ahlat ve Van Gölü çevresinde kurulmuştur. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri Haritası Yukarıda tüm detayları ile verilen devletlerin, hüküm sürmüş olduğu coğrafyaları aşağıdaki harita üzerinden inceleyebilirsiniz. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletlerinin Ortak Özellikleri Malazgirt Savaşı’nın ardından kurulan bu devletler, Anadolu’nun fethedilmesini hızlandırmışlardır.

Gerçekleşen fetihler neticesinde bölgeye Türkeri yerleştirmiş ve bu coğrafyanın Türkleşmesini sağlamışlardır.

Anadolu’da cami, han, hamam, kervansaray ve medreseler inşa etmişlerdir.

Bulundukları coğrafyaları özellikle Bizans ve Haçlı saldırılarına karşı korumuşlardır.

Tamamına yakını Anadolu Selçuk Devleti tarafında yıkılmıştır. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletinin Türk Tarihine Yaptığı Katkılar Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri; hem bölgedeki fetih hareketlerinin hızlanmasına hem de bu coğrafyanın Türkleşmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Fethettikleri küçük yerleşim yerlerini, önemli Türk şehirleri haline getirmişler ve buralarda önemli eserler vermişlerdir. Fethedilen yerlerin isimlerinin Türkçeleştirilmesi, buralarda verilen kalıcı kültürel eserler ve bölgenin hızla Türkleşmesi neticesinde Anadolu coğrafyası bir Türk yurdu haline gelmiştir. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri Hangi Eserleri Bırakmıştır? Saltuklular: Emir Saltuk Türbesi, Kale Camii, Tepsi Minare, (Erzurum) Mama Hatun Türbesi (Erzincan) Danişmendliler: Niksar ve Tokat Kervansarayı, Yağıbasan Medresesi (Tokat) Mengücekler: Divriği Ulu Camii, Divriği Darüşşifası (Sivas) Artuklular: Malabadi Köprüsü, (Diyarbakır) Hasankeyf Kalesi, (Batman) Mardin Kervansarayı,

Haberi Hazırlayan : Türker Üner