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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Anadolu Ateşi'nin 25. yaş gösterisi 28 Haziran'a ertelendi

        Anadolu Ateşi'nin 25. yaş gösterisi 28 Haziran'a ertelendi

        Dünyanın en büyük dans topluluklarında Anadolu Ateşi'nin 25. yıl kutlaması çerçevesinde 500 dansçıyla Beşiktaş Stadı'nda yapacağı gösteri ertelendi. Anadolu Ateşi 28 Haziran'da AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:36
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        Anadolu Ateşi 25. yaş gösterisi ertelendi
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        Türkiye'nin öncü, dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olarak kabul edilen Anadolu Ateşi, 25. yılını çok özel bir stadyum gösterisi ile kutlamaya hazırlanıyordu. 2 Haziran 2024'te Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ertelendi.

        Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın "Bu sadece Anadolu Ateşi gösterisi değil, dünden yarına yaptığımız ve yapacaklarımızı göstereceğimiz bir gösteri olacak. Anadolu Ateşi’nin klasik sahneleri ile, Troya, İstanbul Dreams, Davul, Kıvılcım ve yeni çalışmakta olduğumuz İpek Yolu’nun da ilk sahnelerini seyircimize ileteceğiz. Sürprizlerle dolu bir gösteri olacak. 500 dansçı ile olimpiyat kıvamında müthiş bir gövde gösterisi yapacağız" diyerek duyurduğu etkinlik 28 Haziran'da AKM'de gerçekleştirilecek.

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        #Anadolu Ateşi
        #Mustafa Erdoğan
        #ertelendi
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