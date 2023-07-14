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        Ana kucağından düşen bebek, hastanede hayatını kaybetti

        Edirne'de 7 aylık bebek, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:29
        Ana kucağından düşen bebek, kurtarılamadı
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        Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki 2 katlı apartmanda saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2'nci kattaki dairede yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti.

        Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi.

        Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

        Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        #edirne haberleri
        #Keşan
        #Son dakika haberler
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