MasterChef'te kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine giriyor. MasterChef'in yeni bölümünde ana kadroya girecek 18. yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan, 'Cafe De Paris' yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" İşte 31 Temmuz Perşembe MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...
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MasterChef'te heyecan sürüyor. Son gruptan 3 kişi ana kadrodan yoluna devam edecek, 4 yarışmacı yedek olarak kadroya dahil olacak, 5 isim ise MasterChef'e veda edecek. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, yarışmacılar ana kadroya 18. olarak ismini yazdırabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...
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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı Sümeyye oldu.
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ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı Tunahan oldu.
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
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2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu
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3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.
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4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan