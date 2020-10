Oscar ödüllü sevgilisi Ben Affleck ile adından sık sık bahsettiren Ana de Armas, bu sefer oynadığı fir reklam filmiyle gündeme geldi. Magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında olan Ana de Armas kimdir? Ana de Armas'ın oynadığı fimler neler? İşte Ana de Arması'ın boyu, burcu, biyografisi...

ANA DE ARMAS KİMDİR?

Tam ismiyle Ana Celia de Armas Caso, 30 Nisan 1988 doğumlu Kübalı-İspanyol aktris. Boğa burcu ve 1,68 boyundaki Ana de Armas Manuel Gutiérrez Aragon'un romantik draması Una rosa de Francia'da rol aldı. Daha sonra El edén perdido (2007) filminde rol aldı ve daha sonra Fernando Pérez'in Madrigal'inde (2007) küçük bir rol oynadı ve ardından El Internado dizisinde oynadı. İngilizce öğrenmek için New York'ta birkaç ay geçirdikten sonra tarihsel drama Hispania'nın (2010-2011) on yedi bölümünde oynaması için İspanya'ya dönmeye ikna edildi. Ana de Armas Sonrasında Los Angeles'a taşınmaya karar verdi.

Ana de Armas, ilk olarak Eli Roth'un Erotik korku filmi Knock Knock (2015) filminde Keanu Reeves ile beraber oynadı. War Dogs'da (2016) destekleyici bir rol alan Ana de Armas ayrıca aynı yıl çıkan Biopic Hands of Stone'da rol aldı. Denis Villeneuve'nin fütüristik gerilim filmi Blade Runner 2049'da (2017) Armas'ın destekleyici bir rolü daha vardı. Ayrıca 2017'de Scott Eastwood'un karakterinin aşkı olarak aksiyon gerilim Overdrive'da destekleyici bir rol oynadı. Armas'ın, cinayet gizemi filmi Knives Out'ta (2019),Rian Johnson tarafından yönetilen filmde göçmen hemşire olarak rolü almıştır.

Ana De Armas'ın 2020'de ABD'de yayınlanması planlanan yedi filmi olduğu söyleniyor. Suç gerilim filmi The Informer'da Sofia Hoffman olarak oynayan Ana de Armas, suç draması The Night Clerk'ta femme fatale olarak rol aldı. Ana de Armas, sonra da Olivier Assayas'ın Netflix casus gerilim filmi Wasp Network'te rol aldı. De Armas, 2020'nin sonlarında iki filmde rol alacaktır. Cary Joji Fukunaga'nın No Time to Die filminde bir Bond kızını canlandırmıştır. Ayrıca Patricia Highsmith'in romanından uyarlanan Adrian Lyne'ın erotik gerilim filmi Deep Water'da rol alacak.

2021'de de Armas, Joyce Carol Oates'in romanından uyarlanan Netflix biyografik serisi olan Blonde'da Marilyn Monroe'yu canlandıracak.

ANA DE ARMAS'IN SEVGİLİSİ

Ana De Armas, İspanyol aktör Marc Clotet ile Temmuz 2011’de 2013’e kadar evliydi. Ana De Armas, 2019 sonbaharında tanıştığı Amerikalı aktör ve film yapımcısı Ben Affleck ile ilişki içinde.