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        Haberler Dünya Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

        Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralanırken, polis fâilin gözaltına alındığını duyurdu. Hollanda polisi, saldırının işlenme motivasyonunun henüz belli olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:57
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        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
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        Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralanırken, polis fâilin gözaltına alındığını duyurdu.

        İlk raporda, yaralanan sayısı 5 olarak duyurulurken, Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada yaralanan 5 kişi arasında şüphelinin de olduğunu ve aslında saldırıya maruz kalan 4 yaralı olduğunu bildirdi.

        Yaralılar hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor.

        Polis olay yerinde güvenlik kordonu oluşturdu. Hollanda polisi, saldırının işlenme motivasyonuyla ilgili henüz bir bulgu olmadığını bildirdi.

        Polis, Hollanda vatandaşlarından, olay zamanına ilişkin çekilmiş görsellerin bir siteye yüklenmesini istedi.

        Saldırı Dam Meydanı'nda gerçekleşirken, ambulanslar olay yerine ulaştı. Yaralıların durumuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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        Olayın gerçekleştiği Dam Meydanı'na bir ambulans helikopter iniş yaptı.

        Hollanda basını, polisin bir hırsızlık ihbarı aldığını ve olayın bu ihbarla ilgisi olabileceğini bildirdi.

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