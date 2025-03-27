Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralanırken, polis fâilin gözaltına alındığını duyurdu.

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İlk raporda, yaralanan sayısı 5 olarak duyurulurken, Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada yaralanan 5 kişi arasında şüphelinin de olduğunu ve aslında saldırıya maruz kalan 4 yaralı olduğunu bildirdi.

Yaralılar hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor.

Onder de 5 gewonden die we eerder gemeld hebben, zit ook de aangehouden verdachte. Dit betekent dat er 4 slachtoffers zijn van de steekpartij. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) March 27, 2025

Polis olay yerinde güvenlik kordonu oluşturdu. Hollanda polisi, saldırının işlenme motivasyonuyla ilgili henüz bir bulgu olmadığını bildirdi.

Polis, Hollanda vatandaşlarından, olay zamanına ilişkin çekilmiş görsellerin bir siteye yüklenmesini istedi.

A motive is currently still unclear, but part of our investigation. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) March 27, 2025

Saldırı Dam Meydanı'nda gerçekleşirken, ambulanslar olay yerine ulaştı. Yaralıların durumuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Olayın gerçekleştiği Dam Meydanı'na bir ambulans helikopter iniş yaptı.

Hollanda basını, polisin bir hırsızlık ihbarı aldığını ve olayın bu ihbarla ilgisi olabileceğini bildirdi.