Amorti ne kadar, kaç TL veriyor?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.

Bu yıl çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet 200 TL olduğu için kişinin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, şanslı kişisel 200, 100 veya 50 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.