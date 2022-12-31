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Amorti ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti ikramiyesi kaç para?

Amorti ne kadar, kaç TL veriyor?

Milli Piyango sonuçları saat 12.30 itibarıyla açıklanmaya başladı. Büyük ikramiyenin yanı sıra bilinen rakamlara göre daha küçük ödüller de kazanılabiliyor. Çekiliş devam ederken amorti ne kadar, kaç para veriyor sorgusu da hız kazandı. İşte 2023 Milli Piyango amorti ikramiyesi

Giriş: 31.12.2022 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Büyük umutlarla alınan Milli Piyango biletleri sonuçları bugün açıklanıyor. Bu sene büyük ikramiye 200 milyon lira belirlenirken bu yıl ilk kez ödülün tamamının dağıtım garantisi verildi. Şansını deneyenler amortinin ne kadar kazandırdığını sorguluyorlar. İşte 2023 Milli Piyango amorti ikramiyesi...

  • MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2023, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2023 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

    Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.

    Bu yıl çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet 200 TL olduğu için kişinin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, şanslı kişisel 200, 100 veya 50 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

  • AMORTİ NE DEMEK?

    Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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