Amme Hizmeti Tanımı:

Amme hizmetinin kelime anlamı, kamu hizmetidir. Bir amme (kamu) hizmeti, hükümetin kendi yetkisi dahilinde yaşayan insanlara doğrudan (kamu sektörü aracılığıyla) veya özel hizmet sunumunu finanse ederek sağladığı bir hizmettir. Bu terim, gelirden bağımsız olarak belirli hizmetlerin herkese açık olması gerektiği (genellikle demokratik seçimler yoluyla ifade edilir) ile ilgili bir toplumsal fikir birliği ile ilişkilidir.

Amme hizmetlerinin kamuya sağlanmadığı veya kamu tarafından finanse edilmediği yerlerde bile, sosyal ve politik nedenlerden dolayı, çoğu ekonomik sektör için geçerli olanın ötesine geçen düzenlemelere tabi tutulurlar. Amme hizmetleri, modern yaşam için çok önemli olduğu düşünülen kişiler olma eğilimindedir; ahlaki sebeplerden dolayı, evrensel hükümleri garanti altına alınmalıdır.

Amme Hizmeti Nedir TDK:

Türk Dil Kurumunda amme kelimesi “kamu” olarak geçer. Kökeninin de Arapça olduğu belirtilir.

Amme Hizmeti Örnek Anlatımı:

Bir hükümet veya kurumları tarafından sağlanan ve desteklenen bir servistir. Hükümet için veya hükümet adına bir kamu hizmeti sunar. Amme hizmeti temel insan haklarıyla (su hakkı gibi) ilişkilendirilebilirler. Bir servis, belirli bir ihtiyaç veya isteği olan başkalarına yardım ediyor. Burada servis, bir hastalığı tedavi eden bir doktordan, tamirciye, yemek kilerine kadar uzanır.

Bir amme hizmeti bazen bir kamu malının (rakip olmayan ve dışlanamayan) özelliklerine sahip olabilir, ancak çoğu (hüküm süren sosyal normlara göre) piyasa tarafından sağlanamayan hizmetlerdir. Genellikle yüksek düzeyde eğitim ve öğretim gerektirirler. Çalışmaları ile daha geniş kamuoyuna veya topluma bir şey vermek isteyen bir amme hizmeti ahlakı iyi olan insanları arttırabilir.

Amme Hizmetinin Görevleri:

• Kamunun parasının mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde harcanmasını sağlamak,

• Programların ayrımcılık ya da önyargısız, şeffaf ve para ya da kaynak israfı olmadan etkin bir şekilde olmasını sağlamak,

• Politika seçenekleri ve taslak mevzuat hakkında geliştirme ve danışmanlık,

• Hükümetin karar, politika ve programlarını uygulamak,

• Topluma hizmet sağlama,

• Devletin kaynaklarını, varlıklarını ve finansmanını yönetmek, bütçeleri yönetmek

• Sosyal Güvenlik, Medikali ve sakatlık gibi yardımlar için başvuruların işlemek,

• Çevre Koruma ile ilgilenerek çevretemizliğininsağlanması,

• Askeri gazilere hizmet ve faydalar sağlamak,

• Halka konut seçenekleri hakkında danışmanlık yapmak,

• İşsizlerin iş bulmalarına yardım etmek,

• Ülke genelinde amme hizmeti ofislerinde halka hizmet vermek,

• Profesyonel, apolitik bir amme hizmeti devletin temel prensibidir.

Amme Hizmeti Görevlilerinin Yapması Gerekenler:

• Çoğu kamu görevlisi, amme hizmeti programı sunumuyla ilgili idari işlevlerde çalışır.

• Dürüstlük, tutarlılık ve tarafsızlıkla profesyonelce hareket etmek,

• Kamu çıkarını kişisel çıkar üzerine yerleştirmek,

• Apolitik ve partizan olmayan tavsiyelerde bulunmak,

• Kamusal incelemeyi etkinleştirmek için şeffaflık sağlamak,

Amme Hizmetinin Cümle İçinde Kullanıldığı Yerler:

• İşletmenizin toplumda büyük bir üne sahip olması için amme hizmetine her zaman dahil olmak iyidir.

• Hapisten çıktıktan sonra mahkeme bana iyi olduğum toplum için bazı amme hizmeti görevi verdi.

• Eğitim sistemi, her bir devletin hükümeti tarafından her çocuğa sunulan bir amme hizmetidir.