DHA

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş imza aşamasına yaklaştı.

Konyaspor kulübü yetkilileri, Beşiktaş'ın teklif ettikleri 3 milyon euro bonservis bedelini kabul etmediklerini, ama görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte de transferin netleşeceğini belirtti.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.

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