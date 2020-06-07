Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gülşe, şu ifadeleri kullandı:

Bir sene geçti birbirimize 'Sonsuza dek evet' diyeli. Hayalimiz bir yuva kurmaktı. Allah önce bizi birbirimize, sonra bize Eda'yı bağışladı. Ömrümüze ömür kattı.

Şükürler olsun ki böyle güzel bi aile olduk. Allah nice mutlu, huzurlu seneler göstersin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım. İyi ki varsın, seni bütün kalbimle seviyorum.