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        Haberler Magazin Amine Gülşe, 31 oldu - Magazin haberleri

        Amine Gülşe, 31 oldu

        2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 31'inci yaşını ailesi ve dostlarıyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:14
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          2019'da Mesut Özil ile evlenen ve Eda ile Ela adında iki kızı bulunan Amine Gülşe, 31'inci yaşına bastı.

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          2014 Türkiye Güzeli, yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

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          Amine Gülşe, doğum günü fotoğraflarını; "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" mesajıyla paylaştı.

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          Mesut Özil ise; "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım" dedi.

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