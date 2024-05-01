Amine Gülşe, 31 oldu
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 31'inci yaşını ailesi ve dostlarıyla kutladı
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2019'da Mesut Özil ile evlenen ve Eda ile Ela adında iki kızı bulunan Amine Gülşe, 31'inci yaşına bastı.
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2014 Türkiye Güzeli, yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla kutladı.
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Amine Gülşe, doğum günü fotoğraflarını; "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" mesajıyla paylaştı.
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Mesut Özil ise; "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım" dedi.