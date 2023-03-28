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Amilaz, karbonhidratların sindirilmesinden sorumludur. Amilaz, salgı bezi olarak rol oynayan pankreasın salgıları içinde yer alır ve ardından ince bağırsağa bırakılır. Bundan dolayı öncelikle pankreas rahatsızlıkları olmak üzere pankreası etkileyebilen birçok kronik ve akut hastalığın tedavisi sürecinde amilaz testi uygulanır. Bu test amilaz referans aralıkları dışındaysa bu durum bir hastalığın habercisi olabilir. İşte kan testi sonucunda görebileceğimiz amilaz hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Amilaz Nedir?

Amilaz, bir sindirim enzimidir ve karbonhidratların sindiriminde önemli bir rol oynar. İnsan vücudunda, amilaz pankreas ve tükürük bezleri tarafından salgılanır. Amilazın ana işlevi, kompleks karbonhidrat moleküllerini daha küçük parçalara ayırmaktır. Bu küçük parçalar, daha sonra vücut tarafından emilerek enerji sağlamak için kullanılabilir. Amilaz, özellikle nişastalı gıdaların sindiriminde önemli bir role sahiptir ve kan testleri yoluyla ölçülebilir. Pankreatit, tükürük bezi enfeksiyonları ve bazı diğer hastalıklar, kan amilaz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.

Amilaz Normal Değeri Kaç Olmalı?

Amilaz normal değeri, laboratuvarlarda kullanılan ölçüm birimlerine ve yöntemlere göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle, kan amilazı için normal aralık, yaklaşık 25-125 Ünit/Litre (U/L) veya 0.4-2.1 mikromol/dakikalık bir aralıktır. Ancak, laboratuvarlar arasında referans aralıkları farklılık gösterebilir. Bu nedenle bir doktor veya sağlık uzmanına, test sonuçlarını yorumlamak ve normal değerler hakkında daha spesifik bilgi vermek için danışılmalıdır. Ayrıca, amilaz seviyeleri birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Buradan hareketle bir kişinin test sonuçlarının yorumlanması, tıbbi geçmişi ve semptomları da dikkate alınarak yapılmalıdır.

Amilaz Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

Amilaz düşüklüğü kanser belirtisi olabilecek birçok farklı durumdan sadece biridir. Amilaz seviyesinin düşük olması, genellikle pankreas, tükürük bezi ve bazı diğer hastalıkların bir belirtisi olabilir. Bununla birlikte, düşük amilaz seviyeleri her zaman kanser anlamına gelmez ve daha sık olarak başka nedenlere bağlıdır. Bu nedenle, amilaz seviyesi düşüklüğü yaşayan bir kişi, doktorları tarafından kanser olup olmadığını belirlemek için daha fazla test yapmasını sağlamalıdır.

Amilaz Düşüklüğü Belirtileri

Amilaz düşüklüğü belirtileri, nedenine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle herhangi bir semptom göstermezler. Bunun nedeni, amilazın genellikle sindirim sistemi ve pankreas ile ilgili olduğu için belirtiler genellikle bu organlardaki diğer sorunlardan kaynaklanır. Örneğin, pankreas sorunlarına bağlı olarak karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve iştah kaybı gibi belirtiler görülebilir.

Amilaz Düşüklüğü Neden Olur?

Amilaz düşüklüğü, kan veya idrarda normalden daha düşük seviyelerde amilaz enzimi bulunması anlamına gelir. Bu durum farklı nedenlerden kaynaklanabilir ve genellikle pankreas, tükürük bezi ve bazı diğer hastalıkların bir belirtisi olabilir. Amilaz düşüklüğüne neden olan diğer faktörler arasında;

Karaciğer hastalığı,

Hipotiroidizm,

Akut pankreatit,

Bazı ilaçlar

Diğer nadir hastalıklar sayılabilir.

Amilaz Düşüklüğü Ne Demek?

Amilaz düşüklüğü, özellikle pankreas ve tükürük bezi sorunlarına bağlı olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, düşük amilaz seviyeleri, farklı hastalıkların bir belirtisi olabilir ve altta yatan nedenin tespit edilmesi için doktorlar tarafından daha fazla test yapılması gerekebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk