Diyarbakır'da bulundu... 1. Dünya Savaşı'ndan kalma!

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.
AA'nın haberine göre Ünlü İslam alimi El Cezeri'nin bilimsel çalışmalarını yürüttüğü alandaki kazılarda tespit ettikleri el bombalarına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Yıldız, her gün yeni sürprizlerle karşılaştıklarını söyledi.
Yıldız, 29 Temmuz'da surların kuzeybatı kısmında süren kazıda, Osmanlı dönemine ait mühimmat tespit ettiklerini belirterek, "2 günlük çalışma sonunda bütün mühimmat ortaya çıkarıldı. Mühimmatın el bombası olduğu ve 1. Dünya Savaşı'nda hem Osmanlı hem de İtilaf Devletleri tarafından kullanıldığı anlaşıldı. 640 Osmanlı Tüfenkçiyef türü, 48 savunma tipi İngiliz Mill-M5 türü, 90 Alman menşeili, 3 Alman M-24 tipi, 1 Osmanlı dönemi humbara tipi el bombası olmak üzere toplam 782 el bombası tespit edildi" dedi.
"El bombaları emniyet tarafından inceleme yapılmak üzere alındı. İncelemelerin ardından boşaltılabilenler bize teslim edilecek ve müzelerde sergilenecek" diyen Yıldız, diğerlerinin ise imha edileceğini bildirdi.
Yıldız, "Zeminden 1 metre 10 santimetre genişlikteki taş bir duvarın içerisine mühimmat gömülmüştü. Mühimmatın üzeri de sal taşlarıyla kapatılmıştı. Diyarbakır 1. Dünya Savaşı'nda önemli bir merkez, 13. Kolordu'nun merkezi. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası teslim edilmek istenmeyen silahların buraya gömüldüğünü ve bu silahların onlar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Gazetecilerin bu tespitin tarihi önemine ilişkin sorusu üzerine Yıldız, "1. Dünya Savaşı'nda kullanılan el bombaları hakkında bilgi vermesi açısından önem arz ediyor. 782 el bombasının çıktığı şimdiye kadar bir kazı yok. Muhtemelen bunlar Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmak üzere saklandı. Ya saklayanlar vefat etti veya başka bir nedenden dolayı burada unutuldu" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!