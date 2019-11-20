Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımlarının geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham Turkey/ABFT) yeni Yönetim Kurulu Başkanı, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu oldu.

Derneği 15'inci yıl dönümüne özel gerçekleştirdiği etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Coca-Cola Operasyonlar Başkanı Brian Smith, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

'FİNANS MERKEZİNE ÖZEL SEKTÖRDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Bu 4 ofisin kurulmasının arkasındaki en önemli neden özellikle reel sektörden, özel sektörden bir şekilde Cumhurbaşkanı ile özel sektör arasında herhangi bir hiyerarşiyi gerektirmeden iletişimi kurabilmek. Türkiye'de herhangi bir şekilde bir yatırım yapma niyetindeyseniz, yatırımınız varsa ve bununla ilgili yaşadığınız bir problem varsa ofisler orada. Bize verilen ana görevlerden bir tanesi bu. Bürokrasi bazı şeyleri yukarıya getirene kadar arada çoğu zaman kaybediyor. En azından bu çekinceyi ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Aşan, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin önemini de değinerek, "Bu proje ofisimizin koordinasyonunda yürüyor. Sizden çok ciddi destek bekliyoruz. Çünkü bu merkezi kamu için yapmıyoruz. Bütün özel ve yabancı finans firmalarını çekmek gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE DUYDUĞUMUZ GÜVENLE ÜRETMEYE DEVAM'

Derneğin 15'inci yılına özel olarak düzenlenen etkinliğe katılan Coca-Cola Operasyonlar Başkanı Brian Smith de, Coca-Cola operasyonları içerisinde önemli bir yönetim üssü olan Türkiye'den 9 ülkeden oluşan Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi'nin yönetimini gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde olduğu gibi Türkiye'de de uzun soluklu, sürdürülebilir iş sonuçları ve topluma katkı bilinciyle yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye duyduğumuz güvenle üretmeye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızla ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ise ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkinin henüz tam potansiyeline ulaşmadığına dikkati çekti.

Bunu değiştirmek istediklerini belirten Darnell, "Yatırım ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla ABD şirketlerine erişim sağlama ve Türkiye'deki iş ortamını güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

'ÜYELERİN EKONOMİYE KATKISI 50 MİLYAR DOLAR'

Görevini Tankut Turnaoğlu'na devreden AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı ve Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu da son 15 yılda Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan inançları ve güçlü üye tabanı ile faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Üyeleri arasında dünyanın önde gelen markalarının bulunduğunu ifade eden Akçaoğlu, "Bu şirketler, Türkiye'ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapmış bulunuyor. Üyelerimiz ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı ve 95 bin kişiye de istihdam fırsatı sağlıyor. Üyelerimiz arasında, Türkiye'de üretim tesisi, inovasyon ve mühendislik merkezi açmış olan markalar var. Aynı zamanda, bölgesel merkezini Türkiye'ye taşımış 20 üyemiz bulunuyor. Tüm bu çalışmalar ülkemize üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaların taşınması konularında katkı sağlıyor" dedi.

Amerikan Şirketler Derneği'nin yeni başkanı P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ise ABD-Türkiye arasında iş ortamının güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Turnaoğlu, "Türkiye'deki Amerikan iş dünyasının ve yatırımcıların sesi olmaya, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevimizi sürdürmeye ve ülkemizdeki iş ortamının güçlendirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

7 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Öte yandan, bu yıl ilk kez düzenlenen "AmCham Ödülleri" kapsamında 7 kategoride ödüller takdim edildi.

Türkiye-ABD kamu ve iş dünyasından temsilciler ile basın mensuplarından oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda, ödül kazanan şirketler şunlar oldu:

-2018'de En Büyük Yatırım Kararı Açıklayan ABD Şirketi: PepsiCo

-Türkiye'de Amerikan Şirketler Derneği İstihdama En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan

-Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan

-Türkiye'den En Fazla Ülkeyi Yöneten ABD Şirketi: Verifone

-Türkiye'ye En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi Projesi: Cisco İnovasyon Merkezi

-Bir ABD Şirketi ile Ortaklık Yaparak Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türkiye Şirketi: Yeşim Tekstil (Nike ile işbirliği kapsamında)

-ABD-Türkiye İş Diyaloğuna En Çok Katkıda Bulunan Kişi Onursal Ödülü: Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu