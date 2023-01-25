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Bu yazıyı okuyarak Amerikan Pitbull köpeği özellikleri nelerdir? Pitbull cinsleri nelerdir? Sorularının cevaplarını öğreneceksiniz. İşte bilmeniz gereken her şey bu yazıda. Hemen okuyarak bilgilerinizi güncelleyin.

Amerikan Pitbull Özellikleri Neler?

Aslında bilinenin aksine Amerikan Pitbull cinsi, eğitimlerle vahşi yetiştirebildiği gibi iyi huylu ve insancıl da olabiliyor.

yüzyıldan bugüne kadar gelen Pitbull köpeklerinin özelliklerinden bahsedeceğiz. İşte bu güzel hayvanların en belirgin özellikleri:

Pitbull köpeklerinin kökenleri savaşçı köpeklerin genine dayanıyor.

İngiltere’de Bulldog ve bazı terrier köpeklerin çiftleştirilmesiyle ortaya çıktı.

Ağırlıkları 17 ve 20 kilogram arasındadır. Yükseklikleri ise dişi ve erkeğine göre farklılık gösterir.

Erkek Pittbul köpekler 44 ile 46 santimetre arasında değişirken dişi köpekleri 30 ile 42 santimetre arasındadır.

Düşmanlarıyla karşılaştıkları zaman aşırı cesur olurlar.

Yapıları gereği saldırgan ve vahşilerdir ama doğru eğitimle insancıl ve iyi huylu olabilirler.

çok sadıklardır.

Güçlü ve kaslı bir köpek olmalarının yanı sıra çene kasları da fazlasıyla güçlüdür.

Başka hayvanlarla anlaşamazlar ve saldırganlaşabilirler.

Yabancıları sevmezler, bu sebeple durup dururken bir Pitbull sevmeye kalkmayın.

Acıya dayanıklıdırlar.

Eğitimle sakinleyebilirler ama eğitim süreçleri oldukça zordur.

Sahiplerini ölümüne korurlar ve tırmanma yetenekleri güçlüdür.

Apartman hayatlarına uyum sağlayamazlar. Bu sebeple bahçe ve çiftlik gibi yerlerde yaşamalıdırlar.

Bu bahsettiğimiz özellikler genel olarak Amerikan Pitbull Terrier köpeklerin özellikleridir. Tabi diğer cinsleri farklılık gösterebilir ve çok sayıda türü bulunuyor. Şimdi okumaya devam ederek diğer türleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Pitbull Cinsleri Neler?

Her hayvan türünde olduğu gibi Pitbull köpeklerin de çok sayıda çeşidi ve türü bulunuyor. Sizlere kaç çeşit Pitbull vardır sorusunun cevabını vereceğiz. Aslında Pitbull çeşitleri çok fazla ama biz size öne çıkan 4 cinsten bahsedeceğiz.

Amerikan Pitbull Terrier Amerikan Staffordshire Terrier American Bully Staffordshire Bull Terrier

Pittbull türleri genel olarak farklı köpek türlerinin bir araya getirilerek oluşturulur. Ama bu noktada şöyle bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Bu köpek türlerinin oluşturulması ve yetiştirilmesi dünyanın çoğu bölgesinde yasak olduğu gibi Türkiye’de de yasaktır.

Yasaklanmış köpek türleri arasında yer aldıkları için de sahiplenmek isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Birdenbire saldırgan tavırlar oluşturabildikleri gibi çok ciddi zararlar verebiliyor.

Pitbull En İyi Nasıl Beslenir?

Amerikan Pitbull köpeği ile ilgili bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta da onların nasıl beslendiğidir. Biliyorsunuz ki her hayvanın kendi cinsine göre beslenme ve yaşama şekilleri farklıdır. Pitbull en iyi nasıl beslenir sorusunun cevabına da bir bakalım:

- Genelde yavru Pitbull’un emzirme periyodu her hafta artırılmalı.

- Az emzirilen yavrular diğerlerine göre daha ufak oluyor.

- Yavrular 6 aylık olduğunda da sütten kesilmeleri gerekir.

- 4- 5 haftalık olduklarında katı gıdaya başlanır.

- Kuru mama ile birlikte azar azar olacak şekilde et takviyesi yapılmalı.

Böylece onlar etle birlikte gerekli ihtiyacı karşılamış olacak. Amerikan Pitbull Terrier köpekler diğer cinsler arasında en çok öne çıkan cinstir. Bu sebeple de eğer bir yerde denk gelirseniz, çok yanaşmamaya çalışın. Birden saldırma ihtimallerine karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Bu yazıyı okuduktan sonra artık Pittbull cinsine dair bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş olmalısınız. Eğer sokakta birilerinin yanında görürseniz çok fazla yanaşmayın.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos