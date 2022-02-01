Amerika kıtasında rekor büyüklükte yıldırımlar!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Kuzey ve Güney Amerika'da rekor büyüklükte 2 yıldırım kaydetti.
CNN'in haberine göre, WMO Hava ve İklim raportörü Randall Cerveny, Kuzey Amerika'da en uzun mesafeyi kapsayan tek yıldırım ile Güney Amerika'da en uzun süreli tek yıldırım rekorunun kaydedildiğini ifade etti.
Cerveny, "mega yıldırım" olarak tanımlanan yıldırımların, yatay mesafede 100 kilometreyi aştığını, 29 Nisan'da Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Goes-16 uydusu tarafından kaydedilen mega yıldırımın ise Teksas'tan Louisiana'ya 768 kilometrelik mesafeyi kapsadığını belirtti.
En uzun süreli yıldırımın ise Güney Amerika'da Uruguay ve Paraguay'ın kuzeyinde etkili olan bir gök gürültüsü fırtınası sırasında 31 Ekim 2018'de aynı uydu tarafından tespit edildiğini bildiren Cerveny, bu yıldırımın 17,102 saniye sürdüğünü ifade etti.
Yıldırımların süresi ve büyüklüğü önceden Yıldırım Haritalama Düzeni (LMA) ağlarıyla belgeleniyordu, ancak bilim insanları bu teknolojinin belli bir büyüklüğe kadar olan yıldırımları tespit edebildiğini fark ederek, dünya yörüngesindeki uydularda bulunan Jeostatik Yörüngesel Yıldırım Haritacılar'ı (GLM) kullanmaya başladı.
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