Amerika'da ne yenir, ne içilir? Yemek Tutkunlarının Amerikan Mutfağına Giriş Rehberi...

Bir dilim sıcak elmalı turta veya doyurucu bir kase chili sizi karşılayan diğer lezzetlerden... Sıcak yemek, et, sebze ve kremalı sosla yapılan bir güveç yemeye ne dersiniz? Ya da lezzetli bir atıştırmalık olan kızarmış peynir lorları? Ortabatı'nın favorilerini deneyince bayılacaksınız...